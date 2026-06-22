Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka Spor Kulübü, başantrenör Ahmet Kandemir’in göreve gelmesiyle kümeye düşmedi. 18 yıl aradan sonra yeşil-kırmızılılara geri dönen tecrübeli başantrenör, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Basketbol kamuoyunda; Kandemir’in son dönemlerde Kuveyt ve Katar gibi takımlardan teklif aldığına dair iddialar artarken deneyimli antrenör bu soruların yanıtlarını gazetemize verdi.

“Ahmet Kandemir ile Başkan Tusder masaya oturuyor”

Karşıyaka’da yeni başkan ve yeni yönetim ile masaya oturacak olan Ahmet Kandemir’in ilk önceliği; finansal sürdürülebilirlik politikasıyla kulübün ödenebilir bütçelerle sezona başlamak olacak. Uygun koşullar ve ekonomik yapı olduğu takdirde Kaf-Kaf ile yoluna devam edeceğini belirten deneyimli başantrenör; Türk basketbolunda yaşanan sorunları, menajerlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Basketbolumuza damga vuran Banvit altyapısının önemine değinen Ahmet Kandemir, Alperen Şengün için övgüyle bahsederken Sarunas Jasikevicius ile Dusan Alimpijevic'i eleştirdi

“Sürdürülebilir ekonomik yapı olursa takımda kalacağım”

Yeni Başkan Yiğit Tusder ve yönetim kurulunun oluşturduğu yeni yapıda ekonomik sürdürülebilir bir aksiyon olursa takımda görevine devam edeceğini belirten Karşıyaka Basketbol takımının başantrenörü Ahmet Kandemir, “Sözleşmeyi uzatmak için Aygün Cicibaş ve ekibi ile konuşmuştuk. Kulüp yönetimleri değişiyor, kongreler oluyor. Cicibaş ile ekibi seçime girmedi. Yeni başkan Yiğit Tusder ve yönetimiyle görüşmeden transfer tekliflerine olumlu bakmıyorum. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı olursa devam edeceğimi belirttim. Trabzonspor, Erokspor, Çayırova ve Bandırma Bordo Basketbol gibi takımlar alt ligden yüksek bütçelerle Süper Lig’e geldi. Bu tarz takımlar ligde kalıcı olmayı sağlarken, kümeye düşme tehlikesi olan takımların sayıları arttı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Avrupa’nın en çok maddi yatırım yapılan organizasyonlarından biri. Oynanan basketbolun kalitesi ise tartışmaya açık konumda” diye konuştu.

“Uygun şartlar ve koşullar olursa devam edeceğim”

Karşıyaka Spor Kulübü’nde basketbol kültürü olduğunu, son iki sezondur kulüp yönetiminde yapılanların kabul edilemez olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör Ahmet Kandemir, “Karşıyaka Basketbol, kültürüyle ve basketbol sevgisiyle çok önemli bir camia olduğunu söyleyebilirim. Son iki sezondur olanlar kabul edilemez. Hatalar, daha da kötü duruma düşebilir. Karşıyaka’nın sürdürülebilir bir basketbol şubesine dönüşmesi gerekiyor. Mevcut borçlar çok fazla. Son haftalarda büyük çaba göstererek takımı ligde tuttuk. Yeni yönetimle oturup konuşacağız. Yüksek bir bütçeye gerek yok ama akıllı, mantıklı hamleler yapılarak uzun vadeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Böyle bir durum oluştuğunda Karşıyaka’ya olumlu bakıyorum. Kulübün ödenebilir bütçelerle sezona başlaması sürdürülebilir olur. Kulüplerin ayakta durabilmesi için finansal gelirlerini ve ekonomik gücünü artırması gerekir” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ın gençleri Türkiye’ye örnek oldu”

Banvit altyapısından yetişerek Beşiktaş’a forma giyen milli basketbolcuların ülkemize örnek olduğunu, Banvit modelinden sonra altyapıların yeterli bir şekilde üretemeyip oyuncu çıkaramadığını söyleyen Ahmet Kandemir, “Beşiktaş dönemindeki Alperen Şengünler, Şehmus Hazerler ile çıktığımız o takım tüm Türkiye’ye örnek oldu. A Milli Basketbol Takımımızın çoğu o kadrodan oluşuyor. Aradan yıllar geçse de milli takımda yeni oyuncular yetişmedi. Bu durum Türk basketbolu için çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Kimse artık üretmek istemiyor, yabancı oyuncu alarak hazıra konmak istiyor. Türk basketbolseverlerin sahada 9 yabancı oyuncuyu izlemesi benim hoşuma gitmiyor. Başantrenörlerin, yardımcı antrenörlerin ve teknik ekibin yabancılardan oluştuğu, sadece formanın üzerinde Türk bayrağının olduğu bir takımın rekabeti benim hoşuma gitmiyor. Beşiktaş takımının BGL’de bir şampiyonluğu, bir finali vardı; sonrasında hiç oyuncu çıkaramadı” ifadelerini kullandı.

“Kandemir’den menajerlik sistemine eleştiri”

Menajerlik sisteminden dolayı basketbolumuzda uzun vadede kalıcı sorunların ortaya çıkacağını vurgulayan deneyimli başantrenör Kandemir, “Türk basketboluna ve Avrupa basketboluna menajerler çok hakim oldu. Antrenörlük kariyerimde hiçbir zaman menajerle çalışmadım. Antrenörlerin menajerlerinin olmasını doğru bulmuyorum. Menajer olduğunda seni bir kulübe transfer ettiğinde oyuncu konusunda ısrar ediyor. Menajerlik sisteminde hem oyuncu hem de antrenör menajerliği sistemi çok yanlış… Türk oyuncu havuzunun her zaman geniş olması gerekir. Sahaya baktığınızda bir Türk oyuncu oynayabiliyor, bunu doğru bulmuyorum. Ülke basketbolunda uzun vadede hep sorun yaşayacağız. Yabancı oyuncuların sayıları arttığında yerli oyuncuların değeri daha da arttı. Oyuncu yetiştirmekten uzaklaşınca az bulunan şey değerli oldu” dedi.

“Saras ile Dusan Türk oyunculara şans tanımıyor”

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde üç büyükleri çalıştıran başantrenörlerin Türk oyunculara yeterince süre ve şans verdiğini, yerli oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamadığını belirten Kandemir,” Türk basketbolunda Fenerbahçe Beko’da Saras Jasikevicus’un , Dusan Alimpievic’in ve Pozecco’nun tercihlerinde, oyun sistemlerin Türk oyunculara yeterince şans vermiyor. Nedense kamuoyunda hiç kimse bu konuları konuşmuyor. Bu antrenörler hangi Türk oyuncunun gelişmesine katkı sağladı? Herkes ayakta alkışlıyor ama bu sistemin sürdürülebilirliği maalesef bulunmuyor” diye konuştu.

“Alperen Şengün basketbolu tutkuyla oynuyor”

Alperen Şengün, Şehmus Hazer gibi Banvit altyapısından yetişen genç basketbolcularla Beşiktaş’ta final oynayan Ahmet Kandemir, “Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Ercan Osmani gibi çok yetenekli ve iyi çocuklar kendilerini iyi geliştirdi. Kendi kariyer planları, hedefleri ve vizyonları doğrultusunda gidecekleri takımları belirlediler. Şengün, erken yaşta büyük oyuncuların yapabileceklerini yaptığı için herkes tarafından konuşuldu. Geldiği yer, kazandığı para tamamen bileğinin hakkıyla oldu. Hâlen gelişiyor ve onunla gurur duyuyorum. Kendisi çok yönlü bir oyuncu; sırtı dönük ve yüzü dönük oynuyor. Şutunu geliştirdi, çok farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemlisi, oyunu severek, keyifli ve tutkuyla oynuyor” diye sözlerini sonlandırdı.