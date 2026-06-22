Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary Vakfı ile birlikte hareket ederek İzmir'in önde gelen sağlık kuruluşlarından Behçet Uz Çocuk Hastanesi için anlamlı bir projeye imza attı.

Hastaneye kazandırılan renkli ultrasonografi kalp doppler cihazı ve damar bulma cihazı, özellikle çocukların tedavi süreçlerinde önlemli bir kolaylık sağlayacak.

Hızlı teşhis, daha az travma

Yeni bağışlanan bu cihazların devreye girmesiyle beraber, hastanenin günlük çalışmaların daha verimli yürütülmesi bekleniyor.

Özellikle küçük hastaların yaşadığı muayene stresi ve bekleme süreleri, teknolojik imkanların artmasıyla en aza inecek.

Hekimlerin doğru teşhise ulaşma hızı artarken, çocukların tedavi süreçleri de çok daha kısa sürede başlayabilecek.

"Çocuklarımızın tedavi süreçleri daha hızlı başlayacak"

Projenin uygulama aşamasında kulüp üyelerinin büyük bir çaba harcadığının altını çizen Karşıyaka Rotary Kulübü 2440. Bölge Vakfı Fon Yaratma Komite Başkanı Gaye Berköz, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Kulüp olarak bu projeye büyük bir özveriyle hazırlandık. Her bir üyemizin emeği ve desteği sayesinde bugün hasta çocuklarımıza ve ailelerine umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu cihazlar sayesinde çocuklarımızın tedavi süreçleri daha hızlı başlayacak, hekimlerimizin iş yükü azalırken daha fazla çocuğa ulaşmaları mümkün olacak."

Tıbbi birimlerden tam not

Cihazların teslim töreninde konuşan Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Meşe, yapılan bağışın sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Meşe, cihazların birçok çocuğun hayat kalitesini artıracağını dile getirerek, Karşıyaka Rotary Kulübü ailesine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.