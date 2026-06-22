Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi herkes için eşit ve erişilebilir bir kent yaratma hedefiyle çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Artık Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi yapay zeka destekli bir model ile engelli vatandaşların kullanımını kolaylaştıracak şekilde güncellendi.

Peki sistem nasıl işliyor?

‘Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği’ genelgesi standartlarına tam uyum sağlayan yeni sistem, yapay zeka tabanlı gelişmiş bir altyapı barındırıyor. Kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek yok. Site açıldığı anda sistem direkt devreye giriyor. Sitedeki metinlerin yanı sıra fotoğraf, afiş, logo ve video gibi tüm görsel materyalleri de yapay zeka desteğiyle detaylı bir şekilde seslendirerek betimliyor. Betimlerken ki konuşma hızı kişinin tercihlerine göre ayarlanabiliyor. Böylece görme engelli vatandaşların dijital içeriklere erişimi çok daha kolay ve kesintisiz hale getiriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal engelsiz bir kent oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek, “Karşıyaka Belediyesi olarak teknolojiyi yaşamı iyileştiren ve fırsat eşitliğine katkı sunan bir unsur olarak görüyor; hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmak adına mümkün olduğunca yararlanıyoruz. Engelsiz bir kent yaratma hedefimiz doğrultusunda, resmi internet sitemizi yapay zeka destekli altyapımızla engelli vatandaşlarımızın kullanımını kolaylaştıracak hale getirdik.

Kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan, siteye girildiği anda tüm görsel içerikleri sesli betimlemelerle erişilebilir kılan bu öncü çalışmamız, dijital dünyadaki engelleri ortadan kaldırıyor. Teknolojinin gücünden faydalanarak, Karşıyaka’da yaşamı herkes için daha kolay ve kapsayıcı kılmak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.