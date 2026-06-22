Son Mühür- İzmirli rüzgarlı ve sağanak yağışlı günleri geride bıraktı. Şimdi sıra kavurucu sıcaklarda! Haftanın ilk gününde bazı ilçelerimizde termometreler 37 dereceyi görerek adeta yazı sonuna kadar hissettiriyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 22.06.2026 tarihli hava durumu listesi...
22 Haziran 2026 İzmir ve ilçeleri hava durumu
İzmir (Merkez): AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 34°C)
Aliağa: AZ BULUTLU (En Düşük: 22°C / En Yüksek: 34°C)
Balçova: AZ BULUTLU (En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C)
Bayındır: AZ BULUTLU (En Düşük: 16°C / En Yüksek: 36°C)
Bayraklı: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 35°C)
Bergama: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 33°C)
Beydağ: AZ BULUTLU (En Düşük: 16°C / En Yüksek: 35°C)
Bornova: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 35°C)
Buca: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 34°C)
Çeşme: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C)
Çiğli: AZ BULUTLU (En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C)
Dikili: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 34°C)
Foça: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C)
Gaziemir: AZ BULUTLU (En Düşük: 18°C / En Yüksek: 34°C)
Güzelbahçe: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 33°C)
Karabağlar: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 33°C)
Karaburun: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 30°C)
Karşıyaka: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 35°C)
Kemalpaşa: AZ BULUTLU (En Düşük: 17°C / En Yüksek: 33°C)
Kınık: AZ BULUTLU (En Düşük: 19°C / En Yüksek: 33°C)
Kiraz: AZ BULUTLU (En Düşük: 16°C / En Yüksek: 34°C)
Menderes: AZ BULUTLU (En Düşük: 17°C / En Yüksek: 35°C)
Menemen: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 34°C)
Narlıdere: AZ BULUTLU (En Düşük: 19°C / En Yüksek: 33°C)
Ödemiş: AZ BULUTLU (En Düşük: 16°C / En Yüksek: 35°C)
Seferihisar: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 34°C)
Selçuk: AZ BULUTLU (En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C)
Tire: AZ BULUTLU (En Düşük: 17°C / En Yüksek: 37°C)
Torbalı: AZ BULUTLU (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 35°C)
Urla: AZ BULUTLU (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C)