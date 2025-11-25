Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon büyük bir çıkış yapmayı hedefleyen Karşıyaka, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmesiyle camiasını tedirgin ediyor. Üst üste yaşanan 7 mağlubiyetle düşme hattında yer alan yeşil-kırmızılı ekip, büyük bir krizle karşı karşıya.

Bu kötü gidişata son vermek için Başkan Aygün Cicibaş ve camiadan eski yöneticiler, geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Genel Menajer Nihat Mala’yı takıma tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yönetim, Nihat Mala'yı takıma bağlamak için seferber oldu

52 yıl boyunca Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka, tarihinde ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, camiada büyük bir endişe yaşanıyor.

Yönetim, takımın kötü gidişatını tersine çevirebilmek için Nihat Mala’yı takıma bağlamak adına harekete geçti. Başkan Cicibaş, Mala ile sürekli temas halinde olup, onu kalmaya ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

Karşıyaka camiası, yönetimin bu kritik dönemde Nihat Mala'nın takımı terk etmemesi için çabalarını yoğunlaştırmış durumda.

Nihat Mala’nın takıma katkıları ve geçmişi

Karşıyaka Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen Nihat Mala, 1987 yılında şampiyonluk yaşadığı kadroda yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon, 12 yıl sonra yeniden Genel Menajer olarak göreve geri dönen Mala, takımın kümede kalması için büyük bir mücadele verdi.

Özellikle sponsor krizi ile zor günler geçiren Karşıyaka’nın, yeniden kadro kurarak ligdeki varlığını sürdürmesi için yoğun çaba sarf etti.

Yeni transfer arayışları

Takımın kötü gidişi, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sözleşmesi feshedilen Chiozza’nın yerine yabancı bir guardla anlaşma aşamasına geldi.

Yönetim, takımın performansını artırabilmek için yerli oyuncuların eksik olduğu pozisyonlara da takviyeler yapmayı planlıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, mevcut kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürmekte.