Kazanın, saat 14.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Orhangazi Tüneli'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, T.Ç. kontrolündeki 41 AST 940 plakalı TIR, aynı yönde ilerlemekte olan İ.Y. kontrolündeki kamyona henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücüler ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastaneden gelen ilk bilgiler çerçevesinde, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Durma noktasına geldi!

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım ciddi şekilde aksadı. Tünel bölgesinde araç yoğunluğu meydana gelirken, kilometrelerce uzayan trafik kuyruğu ortaya çıktı.

Ulaşım normale döndü!

Ekiplerin araç kaldırma ve yol temizleme çalışmalarını noktalaması sonrasında İstanbul yönündeki trafik akışı kontrollü olarak yeniden normal haline geldi.

