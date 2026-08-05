Olayın, Torbalı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavga halini aldı.

Kavgada tabanca ve pala kullanıldığı ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya start verildi.

İki şüpheliye gözaltı!

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen K.A. ile F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen malzemeler arasında ruhsatsız bir tabanca, 72 adet fişek ve bir pala tespit edildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Soruşturma üzerinde duran ekipler, şüphelilerin ikametlerinde de arama yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, ruhsatsız av tüfeği ile 4 kartuşa el konuldu.

Bir şüpheli tutuklandı!

Emniyetteki işlemleri sonrasında şüphelilerden F.K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen K.A. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

