İzmir Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yönünde gelen ihbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti.

Alınan bilgi çerçevesinde bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-902 intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizde sürüklenmekte olan lastik botta yer alan göçmenlere müdahale gerçekleştirdi.

Geri itildikleri belirlendi!

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, lastik botta yer alan düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlendi.

Denizde risk altında bulunan göçmenler güvenli şekilde bota çıkarılarak olası bir can kaybının önüne geçilmiş oldu.

Güvenli bölgeye ulaştırıldılar!

Operasyon çerçevesinde lastik botta yer alan toplam 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli şekilde karaya götürülen göçmenlerin işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

