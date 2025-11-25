Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gece yarısı kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da katıldığı yürüyüş, Bozyaka’dan başlayarak Kadın Hakları Parkı’nda sona erdi. Kadınlar ve erkekler ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yürüyüşe; Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Derya Durnabaş ve Rahşan Nazlıoğlu, İl Başkan Yardımcıları Ali Bartu, Abdullah Batıhan ve Yoldaş Eren, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve yönetimi, İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal, muhtarlar, meclis üyeleri, geçmiş dönem milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadınlar ve erkekler 24 saat nöbette”

Kortejin ardından Tahsin Yazıcı Mahallesi Kadın Hakları Parkı’nda başlayan 24 saatlik nöbette konuşan Başkan Helil Kınay, şiddetin her türüne karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. “Kaybettiğimiz her can için, hak, hukuk ve adalet için buradayız” diyen Kınay, eşitlik ve umut için seslerini büyüteceklerini vurguladı. “Kadın cinayetleri politiktir; kadınlar susmayacak, korkmayacak. Karabağlar’ın karanlık sokaklarını birlikte aydınlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek”

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bugün acı çeken kadınların, şiddet gören çocukların ve cinayet kurbanı kadınların son olması için buradayız. Artık hikâyeler acıyla değil umutla bitsin. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek” dedi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal da “Yitip giden her can hepimizin kaybıdır. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Yaşamını yitiren kadınların isimleri okundu

Törende Karabağlar’da şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların isimleri tek tek okunarak “Burada!” diye haykırıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Başkan Kınay ve kadınlar, 24 saat sürecek nöbetle kadınların sesi ve mücadelesinin büyütülmesi için kararlılık mesajı verdi.