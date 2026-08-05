Yeni sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu hazırlıkları kapsamında Urla'da antrenman temposunu yükseltti. Teknik heyet yönetiminde yapılan günün programında futbolcular, sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı idmanda sahada boy gösterdi.

Kuvvet ve duran top çalışması!

Günün ilk antrenmanında futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Fiziksel yüklemeler sonrasında sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, duran top organizasyonları üzerinde durarak hücum ve savunma varyasyonlarını uygulamaya aldı.

Akşam idmanında pas ve taktik!

Akşam yapılan ikinci antrenmanda ise oyuncular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla idmana start verdi. Antrenmanın ilerleyen kısmında taktiksel oyun organizasyonları üzerinde duran Göztepe, günü teknik heyetin belirlediği oyun planları doğrultusunda noktaladı.