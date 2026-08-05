Torbalı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sağlamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda son bir haftada yapılan üstyapı çalışmalarını kamuoyuna aktardı.

Demir, 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında farklı mahallelerde asfalt serimi, asfalt yama, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarının planlanan program çerçevesinde tamamlandığını ifade etti.

13 farklı noktada çalışma!

Belediye ekiplerinin bir haftalık çalışma programı çerçevesinde Karşıyaka, Karakuyu, Yazıbaşı, Çapak, Yedi Eylül, Muratbey, Ayrancılar Fevzi Çakmak ve İnönü mahallelerinde yol bakım ve yenileme faaliyetleri yapıldı.

Daha güvenli ve konforlu ulaşım!

Gerçekleştirilen çalışmalarla bozulan yolların tamir edilmesi, ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi ve mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediye ekiplerinin belirlenen program kapsamında ilçenin farklı noktalarında bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"Her mahallemizde üretmeye devam edeceğiz"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı genelindeki çalışmaların imkanlar çerçevesinde kesintisiz süreceğini ifade ederek, Torbalı'nın tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla ulaştıklarını belirtti.