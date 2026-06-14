Karşıyaka Spor Kulübü’nde yapılan kongrenin sonrasında göreve gelen yeni yönetim, ilk mesaisini kulübün efsane isimlerini anarak başlattı. Yiğit Tusder koordinesindeki ekip, Karşıyaka’nın ruhunu oluşturan köklere bir selam göndererek göreve hızlı ve anlamlı bir giriş yaptı.

Kuruculara vefa ziyareti

Yeni yönetim, ilk olarak kulübün mimarı ve ilk başkanı Kadızade Zühtü Işıl’ın kabrini ziyaret etti. Sonrasında, kulübe yıllarca maddi ve manevi destek veren, bir dönemin hafızasına kazınan onursal başkan Selçuk Yaşar’ın huzuruna çıkıldı. Yönetim kurulu, bu ziyaretlerin nedenini,

"Genel kurulumuzu onurumuzla, birliğimizle tamamladık ve sizlerin takdiriyle bu kutsal emaneti devraldık. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki; Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğu da yönetim kurulu masaları da geçicidir.

Aslolan ve baki kalan tek şey, yeşil-kırmızı armanın kendisi ve o armayı bizlere ulaştıran şanlı mirastır. İşte bu yüzden, göreve başlarken ilk adımı bugünün dünyasında değil, köklerimizin huzurunda, bu kutsal topraklarda atmak istedik." diyerek açıkladı.

"Bize bıraktığınız emanet sarsılmaz bir Karşıyaka duruşudur"

Ziyaretler sırasında verilen mesajlarda, kulüp kültürünün devamlılığına vurgu yapıldı. Yeni yönetim, devraldıkları sorumluluğun ağırlığının bilincinde olduklarını belirterek,

"Aziz Büyüklerimiz, Ebedi Karşıyakalılar; Sizlerden devraldığımız bu bayrağı yere düşürmeyeceğimize, kulübümüzün hak ettiği o onurlu geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz.

Bize bıraktığınız emanet; sadece bir spor kulübü değil, sarsılmaz bir Karşıyaka duruşudur. Bu duruşa asla leke getirmeyeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir." ifadelerini kullandı.

"O, sadece bir başkan değil..."

Selçuk Yaşar’ın kulübe sağladığı katkıların altını çizen yönetim, "O, sadece bir başkan değil; futbolun geleceğini çok önceden okuyan muazzam bir spor adamıydı.

Daha 1950'li yıllarda, Avrupa'dan büyük bir vizyonla getirttiği o taktik kitaplarını, Karşıyaka Stadı'nın çimlerinde bizzat uygulatan; kulübümüzün altyapısına, bilimine ve geleceğine ilk modern tohumları eken yine oydu.

Biz, dünyayı takip etmeyi ve yenilikçi olmayı, Karşıyakamızın o emektar stadında Selçuk Yaşar'ın yaktığı o vizyon meşalesinden öğrendik.

Büyük çınarımız; sizin Karşıyakamıza kazandırdığınız o modern, vizyoner ve öncü ruh, bugün biz genç neslin en büyük rehberidir.

Bize bıraktığınız o devasa mirasa, isminize ve Karşıyaka sevdalısı asil duruşunuza layık olacağımıza söz veriyoruz." dedi.