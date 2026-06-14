İzmir futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, uzun süredir gündemde olan "A takımı devretme" projesi için girişimlerini devam ettiriyor.

İşin mutfağında konuşulanlara göre Özkan, kulübü devralacak olan yatırımcılardan hiçbir şekilde nakit bedel talep etmiyor.

Özkan, para değil pay talep ediyor

Peki ya, Özkan neden kulübü bedelsiz bırakmak istiyor? Başkanın, altyapıdan yetişip başka takımlara giden genç futbolcuların bir sonraki satışlarından gelecek payları garanti altına almak istediği öne sürülüyor.

Altınordu, geçen sezon altyapısını büyük oranda dağıtmış ve elindeki gençleri Süper Lig ekiplerine göndermişti.

O dönem yapılan sözleşmelerde "bir sonraki satıştan yüzde 50 pay" maddesi bulunuyordu. Özkan, devir sürecinde de bu geliri korumak istiyor.

Torbalı'daki yatırımcı kulübün ismini değiştirmek istiyor

Şu ana kadar biri Ankara, diğeri ise İzmir Torbalı’dan iki ayrı grupla masaya oturulduğu biliniyor. Ancak taraflar henüz el sıkışabilmiş değil.

Özellikle Torbalı’daki yatırımcının kulübün ismini değiştirmek istemesi, süreci çıkmaza sokmuş. Seyit Mehmet Özkan’ın, Altınordu markasının korunmak adına oldukça kararlı olduğu ve isim değişikliğine kesinlikle onay vermediği söyleniyor.

Aynı zamanda Özkan’ın; futbol okullarını, mevcut tesisleri ve en önemlisi minik yaş kategorilerindeki çocukları kendi çatısı altında tutmaya devam edeceği ifade ediliyor.