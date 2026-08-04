Melih Gökçek'in kamuoyunun bildiği iki çocuğu var, ikisi de erkek. Ahmet ile Osman, babalarından ayrı olarak da tanınan isimler. Kız evlat meselesine gelince tablo bulanıklaşıyor.

Teyit edilmiş tek bir kayıt bile yok bu konuda. Resmi biyografilerde de böyle bir isim geçmiyor. Yine de iddia her birkaç ayda bir dolaşıma giriyor.

Melih Gökçek'in kızı olduğu iddiasının aslı

İnternette bazı içerikler bir kız çocuğundan söz ediyor. Kaynak gösteren yok, doğrulayan da.

Güvenilir kayıtlar ise net: Nevin Gökçek ile 1975'te başlayan evlilikten iki erkek çocuk dünyaya geldi. Yani "kızı kim" sorusunun bugün verilebilecek dürüst yanıtı, böyle bir bilginin bulunmadığı. Aile cephesinden aksi yönde bir açıklama gelmediği sürece de bu iddia havada kalmayı sürdürecek.

Oğulları bugün ne iş yapıyor?

Büyük oğul Ahmet Gökçek, 4 Kasım 1976 doğumlu. Adını daha çok futbolla duyurdu; Ankaragücü'nde ve Osmanlıspor'da başkanlık yaptı. İş dünyasındaki girişimleri de zaman zaman gündeme geldi.

Küçük oğul Osman Gökçek ise 12 Ekim 1983'te Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nde başlayan eğitim hayatı Samanyolu Koleji'nde liseyle sürdü, üniversiteyi Başkent'te Uluslararası Ticaret okuyarak bitirdi.

Medya tarafında Beyaz Medya Grubu bünyesinde görev üstlendi. Siyasete de girdi ve Ankara milletvekilliği yaptı. Televizyondaki tartışma programlarına katılması, adının sık sık manşetlere taşınmasına neden oluyor.

Eşi Nevin Gökçek kim

Nevin Gökçek aslen Düzce Akçakocalı. Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu.

Yaklaşık 27 yıl öğretmenlik yaptı, sonra emekliye ayrıldı. Emeklilik onun için durmak anlamına gelmedi; sivil toplum çalışmalarına yöneldi, bir sosyal yardımlaşma vakfının onursal başkanlığını üstlendi.

Çiftin torunları da var. Aile, özel hayatına dair paylaşımları yıllardır dar tutuyor. Merakın bu kadar büyümesinin bir sebebi de belki budur diyenler var, ama kesin olan şu: kız çocuğu iddiasını doğrulayan bir belge ortada yok.