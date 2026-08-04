Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfakla ilişkisi hayranları için sürpriz sayılmaz. Geçmişte profesyonel aşçılık eğitimi aldığı biliniyor. Yeni projede bu birikimi kamera karşısına taşıması bekleniyor.

Merak edilen iki konu var: yayın adresi ve takvim. İkisi de henüz resmen açıklanmadı. İşte projeye dair bilinenler.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde neler var

Anlatılanlara göre yapım, klasik bir yemek programından farklı bir çizgide ilerleyecek. Gezi ve gastronomiyi birleştiren bir format söz konusu.

Oyuncu son dönemde eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Bu proje, onu uzun bir aradan sonra farklı bir alanda ekrana getirecek. Oyunculuk dışındaki ilk büyük denemesi olacağı için de ayrı bir merak konusu.

Çekimler ne zaman başlayacak?

Kulislerdeki bilgilere göre hazırlık süreci sürüyor. Kameraların eylül ayında çalışmaya başlaması planlanıyor.

Yayın tarafında ise takvim biraz daha uzun. Programın 2027 yılı itibarıyla izleyiciyle buluşması bekleniyor. Kesin tarihin, çekimlerin başlamasının ardından netleşmesi öngörülüyor.

Bu tür gezi formatlarında çekim süreci genellikle aylara yayılıyor. Farklı şehirlerde ve mutfaklarda kayıt yapılması, takvimin uzamasındaki temel neden.

Yayın platformu konusunda son durum

Projenin bir dijital platform için hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak hangi servisle anlaşıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video ya da yerli bir dijital yayın servisi ihtimalleri konuşuluyor. Bu isimlerden hiçbiri şu ana kadar doğrulanmadı.

Oyuncunun daha önce Netflix'te yayınlanan "Yakamoz S-245" ve "Boğa Boğa" projelerinde rol alması, akıllara ilk o platformu getiriyor. Yine de anlaşmanın hangi kuruluşla yapıldığı belirsizliğini koruyor.

Netleşen tek şey, oyuncunun alışılmış rollerinin dışına çıkacağı. Formatın Türkiye'de ilgi görüp görmeyeceği ise yayın tarihiyle birlikte anlaşılacak.