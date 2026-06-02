Son Mühür- Örnek sosyal projeleriyle tanınan Karşıyaka Belediyesi bu yaz da “Kadın Emeği Gece Pazarı” ile vatandaşı bir araya getirecek. Amacının kadın emeğinin kazanca dönüşmesi olan bu pazar 4 hafta sürecek ve ilk bölümü 3 Haziran Çarşamba günü başlayacak.Ay sonuna kadar 10, 17 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek pazar, 19.00-23.00 saatleri arasında Hergele Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gece Pazarı'nda stand açılacak ürüler ise birçok çeşidi kapsıyor. Pazarda el işçiliğiyle üretilen takılardan dekoratif objelere, çantalardan giysilere kadar pek çok ürünün yer alacak. Sadece kadın girişimcilerin satış yapabileceği pazarda 4 haftalık ilk bölümü için stant kontenjanları dolarken, her ay yeniden başvuru alınarak farklı üreticilere yer tahsisi yapılacak. Bu sayede daha fazla kadın üretici, emeğini kazanca dönüştürme fırsatı yakalayacak.

"Herkesi pazarımıza bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kadınların üretime katılması ve emeklerini ekonomik değere dönüştürebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Emeği Gece Pazarı da bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem de Karşıyaka’da dayanışmayı büyütüyoruz. Yaz akşamlarına renk katacak bu güzel atmosferde alışveriş keyfini yaşamak ve kadın üreticilere destek olmak isteyen herkesi pazarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

