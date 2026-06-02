Blue Origin New Glenn patlaması, NG-4 görevi öncesinde yürütülen ateşleme denemeleri esnasında ortaya çıktı ve devasa roketi tamamen yok etti. Olayın tam olarak neden kaynaklandığı henüz belirlenemese de şirketin kameralara yansıyan görüntülerinde patlamanın boyutu açıkça görülüyordu.

Blue Origin New Glenn patlaması nasıl oldu?

Kaza, Cape Canaveral'daki LC-36 fırlatma kompleksinde gerçekleşti. NG-4 misyonu için yapılan kalkış öncesi statik ateşleme testi sırasında roket aniden infilak etti.

Patlamanın temel sebebine dair şirket henüz net bir bulgu paylaşmadı. Görüntüler ortaya çıktığında uzay topluluğunda hızla yankı buldu, çünkü New Glenn, SpaceX'in karşısına çıkabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

Dave Limp New Glenn için ne dedi?

Blue Origin CEO'su Dave Limp, kalkış alanındaki hasarın tahmin edilenden daha kısa sürede giderilebileceğini söyledi. Limp'e göre onarımlar planlanandan hızlı ilerlerse New Glenn yıl bitmeden yeniden havalanabilir.

Bu açıklama, kazanın hemen ardından moralleri toparlamaya dönük bir mesaj olarak okundu. Şirket, takvimini tamamen rafa kaldırmak yerine yıl içinde yeni bir denemeye kapı aralıyor.

NASA New Glenn onarımı için ne kadar süre öngörüyor?

İyimser tablonun aksine NASA'nın başındaki isim Jared Isaacman daha temkinli bir değerlendirme yaptı. Isaacman, fırlatma rampasının tam anlamıyla onarılmasının 2028 yılını bulabileceğini ifade etti.

İki ismin verdiği farklı tarihler, sürecin ne kadar süreceği konusunda belirsizliği büyütüyor. Bir tarafta yıl sonu hedefi varken diğer tarafta birkaç yıllık bir onarım süreci masada. Bu çelişki, New Glenn'in yakın gelecekteki uçuş takviminin hâlâ netleşmediğini gösteriyor.

New Glenn neden önemli?

New Glenn, Blue Origin'in ağır yük taşıma kapasitesiyle SpaceX'e rakip olarak konumlandırdığı dev roketi. Hem ticari hem de kurumsal görevler için kritik bir araç olarak değerlendiriliyor.

Roketin uğradığı bu kayıp, şirketin uzay yarışındaki ivmesini geçici olarak yavaşlatabilir. Yine de yöneticilerin söylemleri, projenin tamamen sekteye uğramadığına işaret ediyor.