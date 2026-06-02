Türkiye'yi önümüzdeki süreçte ekstrem sıcaklık eşiklerinin aşılması, şiddetli kuraklık döngüleri, orman yangınları ve beklenmedik ani su baskınları bekliyor. Akademik çevrelerin de merkezinde bulunduğu İzmir, ülkenin geneline yayılan bu devasa meteorolojik hareketlilikten doğrudan etkilenecek kıyı kentlerinin başında geliyor.

Akademik Uyarılar İzmir'den Yükseldi

Türkiye'nin iklim haritasının değişeceğine dair en çarpıcı raporlar İzmir'den geldi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Süper El Nino'nun yarattığı atmosferik kaosun 2027 yılına kadar yakamızı bırakmayacağını savunuyor. Ülke genelinde yeni rekor sıcaklıkların kaçınılmaz olduğunu belirten Tağıl, özellikle İzmir'in de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege açıklarında 'medicane' adı verilen, tropikal fırtınaları aratmayan şiddetli rüzgar ve yağış sistemlerinin oluşma potansiyelinin arttığına dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye'nin iklimsel olarak ne kadar kırılgan bir döneme girdiğini kanıtlıyor.

İzmir'de 31 Dereceyle Başlayan Yaz ve Gelecek Tahminleri

Türkiye'nin dört bir yanında termometrelerin ibresi yukarı dönerken, İzmir bu ısınmadan payını ilk alan şehirlerden oldu. Kentte hava sıcaklıkları şimdiden 31 derece sınırını zorlamaya başladı. Ancak Türkiye genelindeki El Nino beklentisi göz önüne alındığında, İzmir'in yaşayacağı tek sorun bu sıcaklıklar olmayacak. Kuraklık tehdidi kentin su kaynaklarını ve baraj doluluk oranlarını ilerleyen aylarda baskı altına alabilir. Aynı zamanda artan buharlaşma ve aşırı enerji birikimi, kentin altyapısını zorlayacak ani sel felaketlerine kapı aralayabilir.

Yurt Genelindeki Sağanaklardan İzmir Muaf Mı?

Kurban Bayramı sonrası haftaya güneşli başlayan Türkiye'nin büyük bir bölümünde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Ancak İzmir'in de içinde bulunduğu Ege Bölgesi ile Akdeniz kıyılarının bu yağış kütlesinden ilk etapta etkilenmeyeceği tahmin ediliyor. Yağış olmamasına rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması, kentteki nem oranının bunaltıcı seviyelere çıkmasına neden olacak. Türkiye genelini saran bu uzun soluklu iklim krizi karşısında, İzmir'in hem fırtınalara hem de kuraklığa karşı uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerekecek.