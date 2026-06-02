Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Haziran hava durumu tahminlerine göre; İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin ve Ege Bölgesi'nde de aralıklı yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre hava sıcaklıklarında kuzeydoğu bölgelerde hafif düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde ise normallerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu 2 Haziran 2026

İzmir genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Çevre ilçelerde yer yer sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Özellikle öğleden sonra etkisini artıracak olan yağışların, yerel düzeyde kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerde hava durumu 2 Haziran 2026

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Balçova: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

Bayındır: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 35 derece olacak.

Bayraklı: Az bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Bergama: Az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Beydağ: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32. Öğlede sonra yağış geçişleri olabilir.

Bornova: Az bulutlu ve sıcak bir gün geçecek, sıcaklık 34 derece olacak.

Buca: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 33 derece olacak.

Çeşme: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 28 derece seviyesinde olacak.

Çiğli: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Dikili: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 29 derece olacak.

Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece olacak.

Gaziemir: Az bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 derece olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 derece olacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Karaburun: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 31 derece olacak.

Karşıyaka: Az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 33 derece olacak. Öğlede sonra yağış geçişleri olabilir.

Kınık: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Kiraz: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak.

Menderes: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 derece olacak.

Menemen: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32 derece olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece olacak.

Ödemiş: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 derece olacak. Öğlede sonra yağış geçişleri olabilir.

Seferihisar: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 30 derece olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak.

Tire: Parçalı bulutlu hava görülecek, sıcaklık 35 derece olacak. Öğlede sonra yağış geçişleri olabilir.

Torbalı: Az bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 derece olacak.

Urla: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 29 derece olacak.