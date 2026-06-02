Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 39’uncu olağan kurultay sonrası ‘mutlak butlan’ kararı verilmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Mutlak butlan ile genel başkanlık görevi elinden alınan Özgür Özel kanadı, ‘olağanüstü’ kurultay çağrısı yaparken; parti içinde delegelerden de imza toplama hareketi sürüyor. Kurultay için imza gündeminin oluşmasının ardından gözler İzmir’deki delegelere çevrildi. Delegeler, birer birer görüşünü açıklarken partinin amiral gemisi İzmir’de bir isim daha ‘Özel’ dedi.

CHP İzmir’in tanınan isimlerinden geçmiş dönemde il yöneticiliği ve YDK üyeliği de yapmış Özkan Tice, “Örgüt iradesinin yanındayız” dedi. Özel’e desteğini açıklayan Tice, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı, delegelerimizin özgür iradesiyle seçilmiş ve YSK’dan mazbatasını almış Sayın Özgür Özel’dir. Partimizin geleceğine ilişkin kararların yegane sahibi örgütlerimiz ve üyelerimizdir. Bu anlayışla, 2023 Kurultay Delegesi olarak Olağanüstü Kurultay talebine destek amacıyla noter huzurunda imzamı verdim. Demokratik iradeye, örgütümüzün kararına ve partimizin birliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kimler/ kime destek veriyor?

Olağanüstü kurultay için imza vermeyeceği belirtilen isimler de belli olmaya başladı. Buna göre Narlıdere önceki dönem belediye başkanı Ali Engin ‘uzlaşı’ çağrısı yaparak imza vermeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca, Azimet Gürbüz, Hüseyin Saygılı, Didem Gültekin ve Selma Nalbantoğlu’nun imza vermeyenler arasında yer alacağı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkez önünde düzenlediği bayramlaşma programına katılan Karabağlar’ın etkin isimlerinden Ekincan Aksoy ile Sefer İpekli’nin de imza vermeyenler arasında yer alması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay değişimin yaşandığı kurultayda Özgür Özel’in İzmir’deki en büyük destekçisi olurken şu an tutuklu olan üç isim ise o dönem Kemal Kılıçdaroğlu kanadında yer aldı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu kanadında yer aldı. Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Bayraklı eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı delegesi Yusuf Metin’in de benzer bir tutum sergileyeceği konuşuluyor.

Mutlak butlan davasında yer alan Hatip Karaaslan’ın da imza vermeyeceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın kardeşi Ulaş Polat’ın eşi Zekiye Polat da imza vermeyenler arasında yer alacak.

Bazı isimler kararını açıklamadı

CHP içinde kararını henüz beyan etmeyen isimler de dikkatleri çekiyor. Buna göre; Abdül Batur, Olgun Atila, Cemal Küpeli, Burak Kotan, İsfahan Naki, Didar Geyik, Hakan Karakurt, Ekrem Oran, Hacer Taş, Pelin Karasakal, Esin Kalmaz, Levent Güçlü,

Bülent Eker, Osman Erbayraktar, Niyazi Arslan, Erdal Mansuroğulları, Hatice Semerci, Bülent Sözüpek, Perihan Yardımcı, İsmail Yetişkin, Dilek Zekiye Bilgin, Gülseren Coşkuner, Nejat Bozkurt, Seda Durmaz, Nurcan Adıgüzel, Feridun Yılmazlar ve Serap Yılmaz henüz fikir beyan etmedi.

İşte, tüm liste…

Cemil Tugay, Tunç Soyer, Olgun Atila, Abdül Batur, Övünç Demir, Özkan Tice, Ali Engin, Çağdaş Kaya, Heval Savaş Kaya, Adil Kırgöz, Burak Kotan, Erhan Kılıç, Ekrem Oran, Serdar Sandal, Hüseyin Saygılı, Yasin Ergül, Didar Geyik, Levent Güçlü, Cemal Küpeli, Erdal Mansuroğulları, Yusuf Metin, İsfahan Naki, Selma Nalbantoğlu, Simge Ökten, Hüseyin Özbey, Sirhan Münir Özen, Ekincan Aksoy, Niyazi Arslan, Dilek Zekiye Bilgin, Nejat Bozkurt, Gülseren Coşkuner, Ertük Çapın, Seda Durmaz, Didem Gültekin, Ömer Güney, Azimet Gürbüz, Sefer İpekli, Esin Kalmaz, Hatip Karaaslan, Hakan Karakurt, Pelin Karasakal, Nurcan Adıgüzel Kaynak, Kasım Özkan, Gökçe Önal Pişkin, Zekiye Polat, Hatice Semerci, Bülent Sözüpek, Perihan Yardımcı, İsmail Yetişkin, Ahmet Yılmaz, Feridun Yılmazlar, Serap Yılmaz. Hacer Taş, Şenol Aslanoğlu, Bülent Eker, Osman Erbayraktar.