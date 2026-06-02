Son Mühür- İzmir güne susuz başladı. Kent genelinde hem planlı altyapı çalışmaları hem de aniden meydana gelen arızalar nedeniyle 4 ilçeyi etkileyen ve saatleri bulan su kesintileri, vatandaşa zor anlar yaşatacak gibi duruyor. İşte İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan 02.06.2026 tarihli güncel su kesintisi listesi...

Uzun süreli planlı altyapı çalışması

Karabağlar

Etkilenen Yer: Basın Sitesi Mahallesi

Süreç: 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı hariç).

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00 (Her gün 3 saat)

Neden: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında arızalı branşmanların yenilenmesi.

Güncel arıza kaynaklı kesintiler

Bergama İlçesi

Etkilenen Mahalle: Ertuğrul Mahallesi

Kesinti Süresi: 02.06.2026 saat 07:30 ile 10:30 arasında (Yaklaşık 3 saat).

Arıza Tipi ve Açıklama: Ana Boru Arızası. Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Beydağ İlçesi

Etkilenen Mahalle: Sarıkaya Mahallesi

Kesinti Süresi: 01.06.2026 saat 16:34 ile 17:30 arasında (Yaklaşık 1 saat).

Arıza Tipi ve Açıklama: Ana Boru Arızası. Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır.

Karşıyaka İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Alaybey ve Tersane Mahalleleri

Kesinti Süresi: 02.06.2026 saat 08:48 ile 10:48 arasında (Yaklaşık 2 saat).

Arıza Tipi ve Açıklama: Bölge Sayaç Arızası. 106 nolu bölge sayaç arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.