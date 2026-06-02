Ford Puma üretimi kapsamında banttan inen bir milyonuncu aracın tamamen elektrikli Puma Gen-E modeli olması, bu tarihi başarıyı taçlandırdı. Romanya tesislerinin iki bin yirmi iki yılında Ford Otosan çatısı altına girmesiyle birlikte, binek araç segmentine güçlü bir dönüş gerçekleştiren marka, Avrupa pazarındaki pazar payını da hızla büyüttü. Özellikle Birleşik Krallık pazarında elde ettiği rekor satış rakamlarıyla adından söz ettiren kompakt model, Ford'un Avrupa genelindeki en güçlü temsilcisi konumuna geldi.

Binek araç üretimindeki stratejik dönüşüm

Elde edilen bu tarihi rekor hakkında bir değerlendirme yapan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Craiova Fabrikası'nda ulaşılan başarıdan dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Puma modelinin Avrupalı tüketicilerle çok kısa sürede son derece güçlü bir bağ kurduğuna değinen Özyurt, bu stratejik yatırımın ne kadar doğru bir adım olduğunu somut verilerle kanıtladıklarını ifade etti.

Türkiye ve Romanya arasındaki güçlü üretim ağını entegre eden şirketin, ticari araç alanındaki liderlik mirasını binek segmentine de başarıyla taşıdığı görüldü. İki ülkedeki tesislerin ortak sinerjisi, Avrupa pazarında Ford'un elektrifikasyon hedeflerine ulaşmasında kilit rol üstlendi. Güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi çözümler, markanın geleceğe emin adımlarla yürümesine olanak tanıdı.

Romanya otomotiv sanayisi için tarihi dönüm noktası

Üretim bandından indirilen tamamen elektrikli yeni model, sadece marka için değil Romanya sanayisi açısından da apayrı bir öneme büründü. Craiova'da üretilen araç, Romanya sınırları içerisinde üretimi gerçekleştirilen ilk yüzde yüz elektrikli otomobil unvanını alarak ülke tarihine geçti. Bu sayede fabrikanın yüksek teknolojiye sahip elektrifikasyon yetkinliği uluslararası alanda tescillendi.

İçten yanmalı motor seçeneklerinden yarı hibrit sistemlere ve son olarak tamamen elektrikli elektrik altyapısına uzanan bu yolculuk, otomotiv dünyasındaki büyük dönüşümü gözler önüne serdi. Çevre dostu yeni nesil Puma Gen-E, sürdürülebilir mobilite çözümlerini en üst seviyeye taşıyarak geleceğin ulaştırma teknolojilerine ışık tuttu. Fabrika çalışanlarının titiz gayretleriyle şekillenen bu başarı, şirketin küresel arenadaki yerini daha da sağlamlaştırdı.