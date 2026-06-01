Karşıyaka Belediyesi’nde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gerilim, sosyal denge tazminatı (SDS) krizi ve KENT A.Ş. çalışanlarının maaş sorunlarıyla başlarken, Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve Sağlık İşleri Müdürü Hatice Ergüven'in istifa ettiği, Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Akdağ'ın ise görevden alındığı öğrenildi.

Yaşanan durumun ardından Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz'den tepki açıklaması geldi. Yazılı bir açıklamada bulunan Filiz, "Emeği ve hakkı savunmak suç değildir!" dedi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz'in açıklaması şu şekilde:

"Karşıyaka Belediyesi'nde emekçilerin toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan haklarının geri çekilmesi girişimine karşı günlerce demokratik ve meşru eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte emekçiler, kazanılmış haklarının korunması için kararlı bir mücadele yürütmüştür.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Sağlık İşleri Müdürü Hatice Ergüven ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Akdağ'ın, belediye yönetimi tarafından yapılan toplantılarda memur ve işçilerin haklarını savundukları gerekçesiyle görevlerinden alındıkları iddia edilmektedir.

Bu iddiaların doğru olması halinde söz konusu uygulama yalnızca bir idari tasarruf olarak değerlendirilemez; aynı zamanda emekçilerin haklarını savunma iradesine yönelik bir müdahale anlamına gelir.

Kamu hizmetlerinin niteliğini koruyan, çalışanların haklarını savunan ve çalışma barışını gözeten yöneticilerin cezalandırılması kabul edilemez. Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin temel sorumluluklarından biri, çalışanların hak ve hukukunu gözetmek, adaletli ve demokratik bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sunmaktır.

Tüm Bel-Sen olarak emekçilerin haklarını savunmanın görevden alma gerekçesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kamu çalışanlarının ve işçilerin haklarını savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Karşıyaka Belediyesi yönetiminden kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderecek açıklamaları yapmasını; çalışma yaşamında demokratik katılımı, ifade özgürlüğünü ve emekçilerin haklarını esas alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz.

Emekçilerin haklarını savunmak suç değildir. Kamu hizmetlerinin niteliği, çalışanların güvencesi ve çalışma barışı ancak demokratik, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla korunabilir.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube olarak tüm belediye emekçilerinin haklarını savunmaya; emeğin, hukukun, adaletin ve demokratik değerlerin yanında durmaya devam edeceğiz."