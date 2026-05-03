Son Mühür- İzmir'in CHP'li Selçuk Belediyesi ile AK Partili Menemen Belediyesi arasındaki bilek güreşinde gülen taraf Menemen oldu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 2010'dan bu yana Selçuk'ta hizmet veren İzmir İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun yeni eğitim öğretim döneminde Menemen'i tercih etti.

Aralarında Selçuk'un yerlisi olan 300 öğrenci, önümüzdeki yıl Menemen'de belirlenecek binada eğitim hayatına devam edecek.



Menemen'e büyük müjde demişti...



Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Ankara'yı ziyareti sonrası ''Menemen'imize büyük müjde; İlçemizin ikinci üniversitesi için imzalar atıldı'' mesajı sonrası merakla beklenen sürece dair son nokta THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er tarafından konuldu.

Selçuk'ta aralarında akademisyen, sivil toplum örgütleri, esnaf ve iş dünyasının yoğun tepki gösterdiği taşınma iddiaları sonrası THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er'in ilçeye yapacağı ziyaret merakla bekleniyordu.

THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er, Selçuk'ta akademik kadro, öğrenciler ve velilerle bir araya geldiği toplantıda Selçuk ve Menemen ikilemiyle ilgili belirsizliğe nokta koydu.



Selçuk'tan Menemen'e yolculuk...



THK'dan yapılan açıklamada,

''Rektörümüz Prof. Dr. Rahmi Er, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulumuzu ziyaret ederek, Meslek Yüksekokulumuzun 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren Selçuk’tan Menemen’e taşınma sürecine ve yeni yerleşkemize ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilerimiz, aileleri, akademik ve idari personelimizle ayrı ayrı bir araya gelen Rektörümüz, görüşmelerde, taşınmayı gerekli kılan koşullar, yeni eğitim yerleşkesinin sağlayacağı imkanlar hakkında bilgi verdi.

Yeni sürecin yol haritası hazır...

Özellikle ailesi Selçuk’ta ikamet eden öğrencilerimizin bu süreçte yaşayabilecekleri güçlüklerin nasıl giderilebileceği konusunda öğrenci ve aileleriyle oldukça yapıcı bir havada görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca akademik ve idari personelimiz ile gerçekleştirilen görüşmelerde, yeni sürece kolay intibak edilebilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

İzmir Meslek Yüksekokulumuzu 2011 yılından itibaren misafir eden Selçuk halkına ve eğitim binasını Üniversitemize tahsis etmiş olan Selçuk Belediyesine teşekkür ediyoruz'' mesajı verildi.



Bu karar elbette siyasi...



İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda 300 öğrencinin bulunduğuna işaret eden CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu,

''Karar ilçemiz adına üzücü. Özellikle Selçuklu öğrencilerimizden kendi ilçeleri diye bu okulu tercih edenler vardı. Onlar ve aileleri için durum daha da sıkıntılı olacaktır. Taşınma kararıyla ilgili kararın siyasi olduğunu düşünmemek mümkün değil. CHP'li bir belediyeden alınan bir yüksekokul, İzmir'in tek AK Partili belediyesine gönderiliyor. Bu karar elbette siyasi bir karardır'' sözleriyle tepki gösterdi.

Selçuk Belediyesi 2011'den itibaren 25 yıl boyunca okulun bulunduğu binayı bedelsiz olarak THK'ya tahsis etmişti.