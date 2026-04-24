Karşıyaka basketbol camiası, hem ligdeki önemli savaşına hazırlanıyor hem de tribünleri sosyal sorumluluk projesi için bir araya topluyor.

23 Nisan haftasına denk gelen Safiport Erokspor maçında, yüzlerce pelüş oyuncak çocuklar için sahaya indirilecek.

Ligde kalma savaşı devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ligde kalma savaşını devam ettiren Karşıyaka, hafta sonu kendi evinde önemli bir maça çıkıyor.

Kulüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sonrasında oynanacak karşılaşmada, tribünleri iyilik yerine dönüştürmeyi planlıyor.

Çocuklar için peluş oyuncak toplanacak

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda pazar günü yapılacak maçta taraftarlardan bir istekte bulunuldu.

Maça gelecek basketbolseverler, yanlarına alacakları pelüş oyuncakları maçın başlamasıyla birlikte aynı anda olarak parkeye atacak.

Sahada biriken oyuncaklar, daha sonra belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılarak bayram coşkusunun sürmesi sağlanacak.

"Tiibünleri iyilikle dolduruyoruz"

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "26 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Safiport Erokspor ile oynayacağımız maçta tribünleri sadece tezahüratla değil, iyilikle dolduruyoruz.

Maça gelirken pelüş oyuncağını da yanına almayı unutma. Tribünlerden sahaya uçan her oyuncak, bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüşecek." ifadelerine yer verildi.

Maç 13.00’te başlayacak

Ligdeki yeri açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, pazar günü saat 13.00’te oynanacak. Karşıyaka taraftarının takımına moral olması ve büyük yardım etkinliğine büyük katılım göstermesi bekleniyor.