Nesine 3. Lig 4. Grup’ta normal sezon tamamlandı. Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte direkt 2. Lig'e yükselen takım ligi zirvede bitiren Kütahyaspor oldu. Normal sezonun tamamlanmasıyla ve 2.Lig'e yükselen ilk takımın belli olmasıyla birlikte gözler Play-Off mücadelelerine çevrildi. Bu kapsamda tüm İzmir gözlerini Karşıyaka'nın oynayacak olduğu Play-Off mücadelesine çevirmiş durumda.

Rakip Ayvalıkgücü Belediyespor!

Normal sezonu 67 puanla Eskişehirspor'un arkasında 3. sırada tamamlayan Karşıyaka'nın Nesine 3. Lig Play Off 1.Tur'undaki rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, bugün saat 17.00'de Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.

Rövanş ne zaman?

Karşıyaka'nın Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı rövanş karşılaşması ise, 28 Nisan Salı günü Konak Alsancak'ta bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Tribünlerin bu karşılaşmada kapalı gişe olması bekleniyor.

