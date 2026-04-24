Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rutin dron denetimleri sırasında Karşıyaka Anıtı ile Tersane arasındaki kıyı şeridinde yeni bir kirlilik tabakası fark edildi. Kasım ayından bu yana yaşanan bu 13. dış kaynaklı vaka Körfez’deki durumun artık tesadüfi bir kirlilikten çok daha öte olduğunu gösterdi.

Altı aydır havadan yapılan kesintisiz takipler bölgenin nasıl bir baskı altında kaldığını da kanıtlar nitelikte oldu.

Denetim yetkisi olan kurumlara acil çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kanadından gelen bilgiler kirliliğin münferit bir olay değil sistematik bir sürecin parçası olduğu yönünde. Ellerinde dron kayıtları gibi çok somut veriler olmasına rağmen asıl yaptırım gücü bulunan kurumların sessiz kalması tepki çekiyor. Yetkililere göre caydırıcı cezalar devreye girmediği sürece bu çevre suçlarını işleyenler daha da cesaretleniyor. Haliyle müdahale edilmeyen her gün deniz ekosistemindeki tahribat biraz daha geri dönülemez hale geliyor.

Yasal tedbirler tavizsiz uygulanmalı

Körfez’in bir atık sahası olarak görülmemesi için yasal ve idari önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi bir zorunluluk artık. Denetimle yükümlü otoritelerin süreci sadece izlemesi kabul edilebilir bir durum değil. İzmir’in denizel zenginliğini ve halk sağlığını korumayı öncelik sayan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. İlgili tüm kurumların kanunların verdiği yetkiyi kullanarak bu çevre suçlarına karşı en ağır yaptırımları uygulaması bekleniyor.

