Göztepe voleybolu için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kez smaçör hattını Çinli bir isimle, Yushan Zhuang ile güçlendirdi. Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden İzmir ekibi, 23 yaşındaki genç yetenekle önümüzdeki sezon için el sıkıştı. Kulüp kanadından gelen bilgiler, Zhuang’ın artık resmen Göztepe ailesinin bir parçası olduğunu doğrular nitelikte.

Çin Milli Takımı'ndan İnciraltı'na

Kim bu Yushan Zhuang? Kariyerine baktığımızda son durağı Fujian Anxi Tieguanyin olmuş ancak Avrupa tecrübesi de hiç azımsanacak cinsten değil. İtalya’da Omag-MT San Giovanni ve Honda Olivero San Bernardo Cuneo gibi ekiplerde ter döken smaçör, aynı zamanda Çin Milli Takımı'nın formasını da başarıyla terletmiş bir isim.

Yani Göztepe, sahaya sadece yetenek değil aynı zamanda uluslararası bir tecrübe de sürmeye hazırlanıyor.

"Yeni sezonda başarılar Yushan"

Sarı-kırmızılı camia transferi "Şanlı formamızla yeni sezonda başarılar Yushan" sözleriyle duyururken İzmirli voleybolseverler de bu hamleyle şimdiden heyecanlanmış durumda.

Beklendiği gibi genç smaçörün takıma katılmasıyla beraber smaçör rotasyonunda rekabet iyice kızışacak gibi görünüyor.

