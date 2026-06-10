Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, sahneye adım atmak isteyen genç yetenekler için yaz dönemi tiyatro kurslarını başlatıyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu bünyesinde açılacak eğitimlere, 8-17 yaş grubundaki çocuk ve gençler 25 Haziran Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Seçmeler Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde

Kurslar için başvurular, belediyenin resmi internet sitesi (https://www.karsiyaka.bel.tr) üzerinden online olarak alınıyor. Eğitime katılacak öğrencileri belirlemek amacıyla 27-28 Haziran tarihlerinde Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi’nde yetenek seçmeleri yapılacak.

Seçmeleri başarıyla geçen adaylar, 1 Temmuz itibarıyla derslere başlayacak. Eğitim programı kapsamında öğrencilere; sahne, mimik, diksiyon ve doğaçlama gibi temel tiyatro disiplinleri aktarılacak.

Başarılı Kursiyerler sezon oyunlarında rol alacak

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu kadrosuna dahil edilerek sezon boyunca sahnelenecek oyunlarda rol alma hakkı kazanacak.

Kurslar, çocukların yaş gruplarına göre iki ayrı kategoride planlandı:

8-13 yaş grubu

14-17 yaş grubu

"Sanatsal ve kişisel gelişimi destekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatro kurslarının çocukların gelişimindeki önemine değinerek şu açıklamayı yaptı:

"Tiyatro kurslarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem sanatsal hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Usta tiyatrocularımızın vereceği eğitimler sayesinde genç yeteneklerin kendilerini keşfetmelerine ve ifade etmelerine olanak sağlayacağız. Karşıyaka Belediye Tiyatromuz, yıllardır kentimizin kültür sanat yaşamına değer katıyor ve yeni dönemde de bu geleneği güçlendirerek sürdürecek. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatro kurslarımıza katılmaya davet ediyorum."