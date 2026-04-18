İzmir, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari bağları güçlendirecek çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İZAZDER ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcilik Ofisi’nin iş birliğiyle Bayraklı’da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları" toplantısı, iki ülke iş dünyasını aynı masa etrafında buluşturdu. Toplantı, sadece bir sunumdan ibaret değil, aynı zamanda yeni ortaklıkların ve ticari dostlukların ilk adımı oldu.

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Toplantının açılışında konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, iki ülke arasındaki ilişkilerin bugün zirve noktasında olduğunu vurguladı. Altay, özellikle 2. Karabağ Zaferi ile gelen Şuşa Beyannamesi’nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şuşa Beyannamesi, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtı. Şimdi önümüzde Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi devasa fırsatlar var. Bu projeler sadece iki ülke için değil, tüm Türk dünyasının geleceği için kritik öneme sahip. Biz de bu ekonomik ivmeyi, doğru iş birlikleriyle çok daha ileriye taşımaya kararlıyız."

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Tamerlan Tağıyev ise "Görev sürem boyunca bu kardeşlik hukukunu somut başarılara dönüştürmek için çalıştım. Bu kararlılığımız, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" sözleriyle, atılacak yeni adımların sinyalini verdi." dedi.

İZAZDER İş Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk, derneğin sahadaki faaliyetlerine değinerek, "Amacımız, İzmir’den başlayıp Azerbaycan’a, oradan da dünyaya uzanan bir iş dünyası ağı kurmak. İş insanlarımızı sadece bilgilendirmekle kalmıyor, onları doğru ortaklarla bir araya getiriyoruz" diye ekledi.