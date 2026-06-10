İzmir'e yerleşen ünlüler özellikle Urla, Çeşme ve Alaçatı gibi doğasıyla büyüleyen bölgelerde kendilerine yepyeni yaşam alanları kuruyor. Tarım ve bahçe işleriyle uğraşan, kendi sebzelerini yetiştiren bu popüler isimler, yeni hayat düzenlerinden son derece memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Şehrin sakin atmosferi, sanatçıların yaratıcılık süreçlerine ve üretimlerine de son derece olumlu katkılar sunuyor.

İzmir'e yerleşen ünlüler kimler

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Zeynep Bastık, Urla'da satın aldığı doğayla iç içe malikanesinde yaşamını sürdürüyor. Şarkıcı, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak burada hem dinlendiğini hem de yeni projeleri üzerinde daha rahat odaklandığını belirtiyor. Aynı şekilde ünlü müzisyen Coşkun Sabah da sakin bir sahil kasabasında yeni hayatının tadını çıkaran isimler arasında bulunuyor.

Klasik müziğin ve opera sahnesinin dünyaca tanınan ismi tenor Hakan Aysev de Ege'nin büyüleyici atmosferini tercih edenler kervanına katıldı. Sanatçı, doğayla baş başa kaldığı bu yeni düzeninde müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken yerel kültüre uyum sağlamayı da ihmal etmiyor. Ege'nin huzurlu havası, müzisyenlerin ilham kaynaklarını besleyerek yeni eserlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor.

Ege hayatını seçen oyuncular ve sunucular

Televizyon ve tiyatro dünyasının usta oyuncusu Demet Akbağ, yaz aylarını ve serbest zamanlarını Çeşme'deki evinde geçirerek adeta buranın yerlisi oldu. Benzer şekilde komedyen ve oyuncu Ata Demirer de Kuzey Ege sahillerinde kurduğu mütevazı yaşamıyla sporseverlerin ve izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Doğayla iç içe geçen bu günler, usta sanatçıların yeni rollere ve projelere hazırlanması için harika fırsatlar sunuyor.

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti ile yazar İclal Aydın da yaşam alanlarını tamamen bu bölgeye kaydıran popüler isimler arasında yerini aldı. Kendilerine huzurlu bir yuva kuran ve çocuklarını doğayla iç içe büyütmeyi seçen çiftler, yeni hayat biçimlerinin kendilerine huzur verdiğini belirtiyor. Metropollerin yorucu temposunu geride bırakan ünlü isimler, Ege'nin samimi mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor.