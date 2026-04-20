İzmir Karşıyaka’da "belediye hizmet alanı" statüsünde bulunan bir araziyle ilgili başlayan tartışmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan sert açıklamalar gelmişti. Başkan Tugay'ın açıklamalarına ise ihaleyi kazanan iş insanı Azat Yeşil’den yanıt gecikmemişti.

Karşıyaka sınırları içinde yer alan toplam 5 bin 894 metrekarelik bir parsel tartışmaların odağı haline gelirken, bu alanın 4 bin 106 metrekarelik bölümü, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılmıştı. İZKA İnşaat’ın sahibi Azat Yeşil, ihaleye katılarak taşınmazı 84 milyon 776 bin TL bedelle satın almıştı.

"Sürece şeytanlık karıştırıldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısında bu satışla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. İhalenin "adrese teslim" yapıldığını öne süren Tugay, belediyenin ön alım hakkı maddesi nedeniyle sürece dahil olamadığını ifade etmişti.

Tugay, "Bundan 1,5 ay önce hazineye ait 94 metrekarelik bir hisseyi birine satarak onu hissedar yaptılar. Böylece satışı sadece o kişinin alabileceği bir düzeneğe çevirdiler. Metrekaresini 98 bin liradan sattıkları yerin kalan kısmını, 1,5 ay sonra 45 bin liradan verdiler. Resmen başkası girmesin diye kurgulanan bir oyun var." ifadelerini kullanmıştı.

Azat Yeşil’den yanıt gecikmedi: "Her şey şeffaf ve mevzuata uygun"

İZKA İnşaat’ın sahibi Azat Yeşil ise yazılı bir açıklamada bulundu İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Yeşil, Başkan Tugay’ın üslubunu eleştirdi. Sürecin tamamen Milli Emlak mevzuatına uygun ilerlediğini de sözlerine ekledi.

"Amaç yaşlı bakımevi"

Azat Yeşil, bu alanın da kâr amacı gütmek amacıyla değil, İzmirli iş insanlarıyla birlikte bir "Yaşlı Bakımevi" projesi kurmak için alındığını belirtti.

Yapı kayıt belgesi tartışmanın gündeminde!

Yeşil, Tugay’ın "geçersiz" dediği belgeler hakkında da konuştu. İmar barışından faydalanarak aldıkları yapı kayıt belgesinin e-Devlet üzerinden teyit edilebileceğini söyleyen Yeşil, "Eğer bu belge geçersizse, belediye hangi hakla bizden yıllardır emlak vergisi tahsil ediyor?" sorusunu da sözlerine ekledi.

"Ön alım hakkını kullansın"

TOKİ’nin şartnamesindeki "ön alım hakkı" maddesinin sadece bu ihaleye özel olmadığını da ifade eden Yeşil, "Belediye de bu taşınmazda hissedardır. Eğer gerçekten bu alanı istiyorlarsa, ihale bedelini ödeyerek ön alım haklarını kullanabilirler. Bizim buna hiçbir itirazımız olmaz." dedi.

İddialara yanıt!

Küçük hissenin pahalı, büyük kısmın ucuz satıldığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Yeşil, Hazine’nin doğrudan satışlarda rayiç bedelin çok üzerinde fiyat belirlediğini, kendilerinin bu yüksek fiyata itiraz etmelerine rağmen ödeme yaptıklarını belirtti.