Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatıları Birliği 2025 yılı seçimli genel kurul toplantısı sektör temsilcilerinin de katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Genel kurul basına kapalı düzenlenmişti

Basına kapalı gerçekleşen genel kurulun ardından düzenlenen başkanlık seçimini tüzük nedeniyle aday olamayan Mehmet Ali Işık'ı yönetim kurulunda çeşitli görevler de almış olan Yusuf Gabay kazandı.

Yusuf Gabay: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Fatma Behit'in 70, Yusuf Gabay'ın 74 oy aldığı seçim genel kurul, iş dünyasında heyecana neden olurken, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindikten sonra basın mensuplarına seçim sonuçları ile değerlendirmelerde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatıları Birliği'nin yeni başkanı Yusuf Gabay, "Çok uzun süre sonra iki listeli bir seçim yaşadık. Yeni dönemde yeni projelerle sektörümüzü daha iyi yerlere taşıyacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.