İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen İsa Toygar, Oktay ve Caner, ödenmeyen alacakları gerekçesiyle kulübe yasal ihtarname gönderdi. Transfer yasağı bulunan ve mevcut kadrosunu korumaya çalışan kulüpte yöneticiler, bu üç oyuncunun takımdan ayrılmasını engellemek için görüşmelere başladı. Futbolculara, kulübün yönetimsel geleceğinin netleşmesi adına kısa süre sonra tamamlanacak olan olağanüstü genel kurulun beklenmesi gerektiği iletildi.

Kadroda yeni bir fire istenmiyor...

Kulüpte 11 Mayıs'ta başlayan ancak yarıda kalan olağanüstü genel kurul, 16 Temmuz'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak. Yeni yönetim kurulunu belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlılar, bu süreç öncesinde kadroda yeni bir eksilme yaşanmasını istemiyor. Altay'da daha önce de altyapıdan yetişen genç oyunculardan Emre Tangeldi ve Hikmet Çolak, alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.