Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Körfezi'nden nihayet güzel haberler var. Mavişehirli balıkçıların ağlarına son günlerde öyle bir şey takıldı ki kıyıdakiler gözlerine inanamadı: Jumbo karides. Neredeyse 25 yıldır bu sularda esamesi okunmayan bu canlıların geri dönüşü, aslında tesadüf değil. Deniz tabanında sessiz sedasız yürütülen o büyük temizliğin ilk somut kanıtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, Körfez’in dibini temizlemek için bir süredir devasa tarama gemileriyle çalışıyor. Üstelik bu iş için dışarıdan destek de almadılar; tamamen kendi bütçeleriyle kolları sıvadılar. Şu ana kadar denizden tam 1 milyon 350 bin ton çamur çıkarıldı. Dile kolay. Hedef ise bu rakamı 4,5 milyon tona ulaştırmak.

"Büyüklerimiz anlatırdı, şimdi ağlarımızda"

Mavişehir Balıkçı Barınağı sakinleri bugünlerde oldukça keyifli. Çocukluğundan beri bu sularda ağ atan Alp Sarıca, yaşanan değişimi şaşkınlıkla anlatıyor. Eskiden sadece yaşlı balıkçıların hikayelerinde dinledikleri jumbo karideslerin artık resmen ağları doldurduğunu söylüyor Sarıca. Balıkçılar bu sayede uzun süre sonra yeniden güzel paralar kazanmaya başladı.

Bir diğer deneyimli balıkçı Şahin Uygur da aynı fikirde. Suyun renginin döndüğünü, o eski ağır kokunun bıçak gibi kesildiğini belirtiyor. Sabah erken saatlerde kıyıya adım atanlar, lidaki ve barbun sürülerinin suyun üstünde oynaştığını görebiliyor artık. Yani deniz, derinleştikçe nefes almaya başladı.

Büyük dönüşüm daha net görülecek

Gelişmeleri balıkçılarla birlikte yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin en çok tıkanan noktaya, yani denizin en sığ olduğu kuzey aksına odaklandığını aktardı. Sahadaki ilk sonuçların heyecan verici olduğunu söyleyen Tugay, "Balıkçıların gözlemleri bizim için en büyük anket. Önümüzdeki aylarda Körfez'deki bu büyük dönüşümü İzmir'deki herkes çok daha net görecek" dedi.

Gediz hala zehir akıtıyor

Körfez'de işler yoluna girmeye başlasa da madalyonun bir de karanlık yüzü var. Balıkçılar sevinçli ama bir o kadar da dertli. Çünkü Gediz Nehri’nin denize döküldüğü o koca havza tam anlamıyla can çekişiyor.

Alp Sarıca, nehrin getirdiği kirlilik yüzünden eski deniz bitkilerinin tamamen yok olduğunu, bazı bölgelerde kokudan dolayı teknede durulmadığını söylüyor. Gediz adeta bir çöplüğe dönmüş durumda. Kıyı sakinlerinin ve balıkçıların yetkililere çağrısı net: Belediye içeriyi temizliyor ama dışarıdan gelen bu kirlilik akışı durdurulmazsa, Körfez'deki bu emeklerin hepsi boşa gidebilir.

