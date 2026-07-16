Son Mühür- LGS’nin açıklanmasının ardından büyük heyecan ve stres hız kesmiyor. Gaziemir Belediyesi’nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlediği Tercih Danışmanlığı Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gaziemir Belediyesi, öğrencileri bu önemli kararlarında yalnız bırakmayıp sadece Tercih Danışmanlığı Günleri değil fırsat eşitliği sağlamak için Destek Eğitim Kursu’da vermiyor.

27 Temmuz’a kadar devam edecek

Tercih Danışmanlığı Günleri, öğrencilere rehber öğretmenlerle birlikte öğrencinin puan ve isteklerine en uygun lise seçimlerini yapabilecek. Gaziemir Belediyesi, öğrencileri bu önemli kararlarında yalnız bırakmayıp sadece Tercih Danışmanlığı Günleri değil fırsat eşitliği sağlamak için Destek Eğitim Kursu’da vermekte.

Tercih Danışmanlığı Günleri’de rehber öğretmen, öğrencinin LGS istatistiklerini değerlendirerek öğrencinin en uygun lise seçimlerini profesyonel bir şekilde belirliyor. Yapılan birebir görüşmeler sayesinde Gaziemir Belediyesi’nin amacı öğrencileri yalnız hissettirmemek ve yıllarını geçirecek liselerinde mutlu ve başarılı bir şekilde devam etmeleri.

27 Temmuz’a kadar sürecek olan Tercih Danışmanlığı Günleri Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binasında mesai saatleri içerisinde devam edecek. Gaziemir'de oturan Lise tercihi yapacak öğrencilerin ve ailelerinin mutlaka Gaziemir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanması ve bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.