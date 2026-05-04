Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de toplu ulaşım noktalarında camlara bantlanan kredi ilanlarının kentin farklı bölgelerine yayıldığı gözlendi. Daha önce Halkapınar Aktarma Merkezi’nde görülen ilanlar, son günlerde Bornova ve Bayraklı başta olmak üzere yoğun yolcu sirkülasyonun olduğu alanlarda da arttığı dikkat çekti. Özellikle mahalle aralarında, ekonomik düzeyi görece düşük bölgelerde ilanların daha sık yer aldığı tespit edildi.

Aynı numara, aynı vaatler

Otobüs duraklarının camlarına yapıştırılan ilanlarda ‘emekliye 16.000 veya 250.000 TL anında kredi’, ‘emekliye, kamu çalışanına, sigortalı çalışanına kefilsiz, senetsiz taksitle altın verilir’ gibi ifadeler yer alıyor.

İlanların tamamına yakınında ise aynı GSM numarasının bulunması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı. Bantlanan ilanlarda bir GSM numarası yer alırken, WhatsApp ibaresi de bulunuyor.

Numara tutarsızlığı

İlanlarda ‘özgür finans’ ifadeleri yer alsa da, incelemede bu isimle faaliyet gösteren bir finans şirketinin telefon numarası ile ilanlarda yer alan numaranın uyuşmadığı görüldü.

Diğer yandan söz konusu şirketin resmi telefon numarası arandığında ‘kullanımda olmadığı’ bilgisiyle karşılandı. İlanlardaki numara arandığında ise adreslerinin Konak'ta olduğu, TC numarası üzerinden sorgulama yapılabildiği, vadelerinin ise yüksek olduğu belirtildi. Israrla adresleri istendiğinde önce sorgulama yapmak istedikleri ifade ediliyor.

Otobüs duraklarının camlarına bantlanan ilanların uzun süredir durması ve farklı noktalarda asılmaya devam edilmesi denetim eksikliğini de beraberinde getirdi.