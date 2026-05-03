İzmir’in Bayraklı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Evde meydana gelen olayda 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Tartışma büyüdü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 73 yaşındaki İ.A. ile oğlu 46 yaşındaki oğlu Kemal Arbasun tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, fiziksel kavgaya dönüşmüş oldu.

Bıçakla saldırdı!

Baba İ.A., bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. Kemal Arbasun ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda Arbasun’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli gözaltında!

Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte baba İ.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli tarafından verilen ilk ifadede, oğlunun kendisine saldırdığını ve boğazını sıktığını belirtti.

Cenaze Adli Tıp’a götürüldü!

İncelemelerin ardından Kemal Arbasun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.