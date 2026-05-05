Karşıyaka spor camiası, bu dönem adeta kara kış yaşıyor. Kulübün üç ana dalda verdiği büyük mücadele, beklenen başarılarla sonuçlanmadı.

Maddi sorunlar ve idari belirsizliklere rağmen reklam sponsorlukları ve camia desteğiyle ayağa kalkmaya çalışan yeşil-kırmızılılar, arka arkaya gelen vedalarla yıkıldı.

Play-off kabusu devam ediyor

Yıllardır 3. Lig'den çıkmaya çalışan Karşıyaka futbol takımı, bu sezon da hedefe ulaşamadı. Normal sezonu üçüncü bitirerek moral toplayan Kaf-Kaf, play-off sürecinde Ayvalıkgücü Belediyespor engeline takıldı.

Deplasmandaki golsüz eşitliğin sonrasında kendi evinde, taraftarının önünde 2-0 yenilen ekip, üst üste üçüncü kez play-offlarda mücadeleyi bırakarak taraftarını bir kez daha üzdü. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka’nın 3. Lig serüveni sekizinci yılına ulaşmış oldu.

Sultanlar Ligi de veda etti

Kadın voleybolunda da senaryo aynı oldu. 2011 yılında veda ettiği Sultanlar Ligi’ne geri dönmek için yıllardır mücadele eden Karşıyaka, bu sezon sekizinci kez play-off heyecanı yaşadı. Ancak filede yarı final turunu geçemeyerek Süper Lig hayallerine veda etti.

Rakiplerinin sonucu kaderlerini belirleyecek

Kulübün en köklü ve başarılı dalı olan basketbolda ise durum daha kötü. Tam 52 yıldır en üst ligde yarışan, müzesinde iki şampiyonluk kupası olan Karşıyaka, 58 yıl sonra ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Ligin son haftasına düşme hattında giren yeşil-kırmızılılar için artık yalnızca kazanmak da yetmiyor, rakiplerinin alacağı sonuçlar takımın kaderini çizecek.

Eski oyunculara borçları bulunuyor

Eski yabancı oyuncularına olan borçları sebebiyle FIBA kanadında ciddi dosyaları olan Kaf-Kaf, küme düşmesi durumunda borç yükü altında daha da zorlanacak.

1968'den bu yana devlerin arasında olan İzmir temsilcisi, tarihinin en önemli haftasına girerken tüm camia nefesini tutmuş durumda.