Son Mühür- İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan eylemler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sendika yöneticileri, CHP İzmir İl Başkanlığı ile görüşmüş ve uzlaşma sağlanmamıştı. Önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapması beklenirken eylemleri Mayıs ayının ilk haftasında da devam ediyor.

"Onlar bizi hâlâ birer “gider kalemi” olarak görüyor"

Bayraklı Belediyesi önünde toplanan memurlara seslenen Tüm Bel sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, " Bayraklı Belediyesinde TİS hakkımızın gaspedilmesine karşı mücadelemiz ve demokratik meşru eylemlerimiz devam ediyor. Onlar; Bizi hâlâ birer “gider kalemi” olarak görüyor. Alın terimizi rakamlara sıkıştırıyor, emeğimizi bütçe tablolarında eritmek istiyorlar. Belediyelerde gece gündüz çalışan emekçiyi görmezden geliyor, müzakere masasını, masada verdikleri sözleri yok sayıyorlar. Dün kabul ettikleri hakları, bugün geri çekiyorlar. TİS’i bir hak değil, keyfi bir uygulama gibi davranıyorlar. Biz; Bu kentin gerçek sahipleriyiz. Yerel yönetimler emekçileri olarak doğumdan ölüme halka hizmet üreten, gecesini gündüzüne katan, hizmeti büyüten biziz. Emeğin bir maliyet değil, bir değer olduğunu bilenleriz. İrademizi sendikamızda, örgütlülüğümüzde kuranlarız. Ama biliyoruz ki; tek tek değil, birlikte güçlüyüz. Yan yana, omuz omuza durduğumuzda varız" dedi.

"Bu, sadece bir sözleşme meselesi değildir"

Konuşmasına devam eden Filiz, "Bugün yaşananlar açık: İmzalanmış Toplu İş Sözleşmeleri geri çekiliyor, kazanılmış haklar gasp ediliyor, emekçinin iradesi yok sayılıyor. Bu, sadece bir sözleşme meselesi değildir. Bu, emeğe bakışın, emekçiye sınıfa bakışın açık ilanıdır. TİS; Bir kağıt parçası değil, emeğin onurudur. Bir imza değil, bir mücadelenin sonucudur. Ona uzanan her el, sadece bugünü değil, geleceğimizi hedef almaktadır. Eğer susarsak; hak gaspı büyür. Eğer geri çekilirsek; kazanılmış ne varsa elimizden alınır. Ama biz biliyoruz: Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Yerel yönetim emekçileri olarak; Hakkımıza, emeğimize, sözleşmemize sahip çıkıyoruz. Gasp edilen haklarımızı geri alacağız. TİS hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.