Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin merkezinde bir süredir boş duran mekanları İzmirlilerin hayatına dokunan birer merkeze çevirmeyi sürdürüyor.

Karşıyaka Girne Bulvarı üzerinde hayata geçirilen yeni tesis diyabetten otizme, psikolojik danışmanlıktan aile desteğine kadar birçok önemli alanda kapılarını açtı.

Modern bir danışmanlık merkezi olarak dizayn edilen alan, özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı planlıyor.

"Kişiye özel öneriler sunuyoruz"

Merkezin en kalabalık bölümlerinden biri olan Diyabet Farkındalık Merkezi’nde, yalnızca hastalar değil, risk grubundaki vatandaşlar da yakın yakından takip ediliyor.

Uzman diyetisyenler ve hemşireler rehberliğinde yürütülen süreçte, başvuranların yaşam tarzı kökten inceleniyor.

Çalışma düzenlerini anlatan Uzman Diyetisyen Semiha Özge Kara, "Son üç ayda yapılan tetkikleri inceliyor, vücut analizi yapıyor; bel ve kalça çevresi ölçümlerini alıyoruz.

Yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek kişiye özel öneriler sunuyor, düzenli kontrollerle süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de diyabet oranının yükseldi"

Diyabetin dünya genelindeki artışını vurgulayan uzmanlar, Türkiye’nin bu konuda Avrupa’da ilk sırada olduğunun altını çiziyor.

Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenmenin artırdığı bu kronik hastalıkla mücadelede eğitimin kaçınılmaz olduğunu belirten Semiha Özge Kara, "Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2025 raporuna göre Türkiye’de diyabet oranının yüzde 16,3’e yükseldiğini, bu oranla Türkiye’nin Avrupa’da en yüksek diyabet görülme sıklığına sahip ülke konumunda olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ailelere yardımcı oluyor

Tesis içerisinde yer alan Otizm Etkinlik Merkezi ise bölgedeki ebeveynlere destek oluyor. Çocukların uzmanlar önünde hem eğlenip hem öğrendiği merkez, annelerin de günlük işlerine vakit ayırabilmesine yardımcı oluyor.

Kızı Seray ile merkeze giden Sema Tokalı, yaşadığı değişimi, "İşlerimi hep kızıma göre ayarlıyordum. Onu güvenle bırakabileceğim bir yer olması beni rahatlattı.

Uzmanlar eşliğinde etkinliklere katılacak, sosyalleşecek ve gelişim gösterecek. Artık içim daha rahat, ben de işlerimi daha kolay halledebileceğim." diyerek anlattı.

Bir diğer veli Aysun Ediz Aslan da benzer konudan bahsederek, bölgedeki bu boşluğun dolmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz bir yer yoktu. Bu merkez hayatımızı kolaylaştırdı." dedi.