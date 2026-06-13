Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan dalgası İzmir’i sarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, turnuvada ülkemizi gururla temsil eden A Milli Futbol Takımı’mızın tüm grup müsabakalarını dev ekranlar aracılığıyla futbolseverlerin ayağına getiriyor. Kentin sembolik noktalarında oluşturulacak açık hava sineması konseptiyle, İzmirliler erken saatlerde milli heyecanı hep birlikte yaşayacak.

Maçlar 4 farklı bölgede dev ekranda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanındaki vatandaşların bu coşkuya ortak olabilmesi için geniş bir lokasyon ağı belirledi. Turnuva süresi boyunca millilerin sahaya çıkacağı kritik dakikalarda dev ekranların kurulacağı buluşma adresleri şu şekilde açıklandı:

Bornova: Büyük Park

Göztepe: Sahil Denizatı Parkı

Karşıyaka: Yasemin Kafe Önü

Buca: Hasanağa Parkı

Erken saatlere rağmen İzmir tek yürek olacak

Okyanus ötesindeki saat farkı nedeniyle Türkiye saati ile sabahın erken saatlerine denk gelen karşılaşmalarda, İzmir halkı meydanları doldurarak ay-yıldızlılara uzaktan da olsa tek yürek olarak destek verecek.

A Milli Takımımızın gruptaki maç takvimi ve dev ekran yayın saatleri ise şu şekilde:

Avustralya - Türkiye: 14 Haziran Pazar (Yarın) – Saat: 07.00

Paraguay - Türkiye: 20 Haziran Cumartesi – Saat: 06.00

ABD - Türkiye: 26 Haziran Cuma – Saat: 05.00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak bu büyük futbol şölenine tüm İzmirlileri formalarıyla, bayraklarıyla ve milli coşkuyla davet etti.