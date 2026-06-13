SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulunun son kararnamesi, yargı dünyasına beklenenden daha büyük bir şok yaratırken, kamuoyunda uzun süre tartışılan bir ismi de atama listesinde yer aldı. İzmir Adliyesi’ndeki makam odasını 'mini cephaneliğe' çeviren ve duvarlara dizdiği uzun namlulu silahlarla dönmin HSK üyeleri ile poz veren İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tabur, tepkiler üzerine görevden alınıp İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı. HSK'nın son kararnamesinden sonra Tabur bu kez Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı.

'Cephanelik Odası' Kriz Yaratmıştı

Hakim Oktay Tabur, İzmir Adliyesi’ndeki dinlenme odasında 13 adet tabanca ve 7 adet uzun namlulu silahı duvara asarak sergilemiş, adliyeyi ziyaret eden üst düzey yargı mensuplarıyla bu silahların önünde fotoğraflar çektirmişti. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hakim ve Cumhuriyet savcılarımız yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadır' açıklamasını yaparak Tabur hakkında soruşturma başlatıldığını ve komisyon başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Lüks Araca 'Borsa', Silahlara 'Ruhsatlı' Savunması

Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra o dönem kamuoyunun ve basının odağı haline gelen Tabur, sahip olduğu milyonluk lüks aracın kaynağını soran gazetecilere 'Ben borsada işlem yapıyorum' yanıtını vermişti. Duvarları süsleyen ağır silahlar için ise 'Hepsi ruhsatlı, benim şahsi koleksiyonum' savunmasını yapmıştı. Öte yandan Oktay Tabur, Türkiye ile ABD arasında geçmişte büyük bir diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Craig Brunson davasına bakan mahkemenin başkanı olarak da tanınan bir isimdi.

Yeni Adresi Erzurum Oldu

Yaşanan silah ve lüks araç krizinin ardından önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan tecrübeli yargı mensubu, HSK'nın İzmir yargı yönetimini sil baştan değiştirdiği son kararnamesiyle birlikte tamamen İzmir dışına gönderildi. Oktay Tabur, yayınlanan son listeyle birlikte Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.