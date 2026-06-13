Son Mühür- İzmir’in güzide spor kulüplerinden, 114 yıllık köklü mirasıyla dev çınar Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni başkanı Yiğit Tusder oldu. Tusder, yeni yönetim kurulu belirlerken ilk önceliği kulübün kurucusu Zühtü Işıl’ın kabrini ziyaret etmek oldu. Karşıyaka’nın tarihinde gelmiş geçmiş en genç başkan olan Yiğit Tusder, taraftarların ve camianın yakından bildiği bir isim olarak görevine başladı. Kongredeki birleştirici gücüyle, dayanışma ruhuyla dikkat çeken Tusder’in faaliyetleri camia tarafından merak ediliyor. Doğma büyüme, nesilden nesile Karşıyakalı olan genç başkan vefa örneği olarak Zühtü Işıl’ın kabrini ziyaret etti. Karşıyaka taraftar derneği başkanı Okan Kırmacı, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Tolga Uysal ve yönetim kurulu yer aldı. Kaf-Kaf’ın yeni yönetim kurulu camiaya mesaj ilettİ.

“Tüm geçmişlerimizin manevi huzurundayız”

Zühtü Işıl ve silah arkadaşlarına vefa örneğinde bulunan Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, “Büyük Karşıyaka Camiasının Kıymetli Temsilcileri, Yol Arkadaşlarımız; Genel kurulumuzu onurumuzla, birliğimizle tamamladık ve sizlerin takdiriyle bu kutsal emaneti devraldık. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki; Karşıyaka Spor Kulübü’nde başkanlık koltuğu da, yönetim kurulu masaları da geçicidir. Aslolan ve baki kalan tek şey, yeşil-kırmızı armanın kendisi ve o armayı bizlere ulaştıran şanlı mirastır. İşte bu yüzden, göreve başlarken ilk adımı bugünün dünyasında değil, köklerimizin huzurunda, bu kutsal topraklarda atmak istedik. Bugün burada; işgal yıllarının o en karanlık günlerinde kulübümüzü canı pahasına yaşatan kurucumuz Kadızade Zühtü Işıl ve silah arkadaşlarının; kulübümüze ömrünü vakfetmiş başkanlarımızın, yöneticilerimizin, sporcularımızın ve tribünde ömrünü yeşil-kırmızıya adamış fedakar taraftarlarımızın... Kısacası, bu renkleri bizlere bir hayat felsefesi ve namus borcu olarak miras bırakıp ebediyete irtihal etmiş tüm geçmişlerimizin manevi huzurundayız. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

“Emanetiniz emin ellerde”

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Aziz Büyüklerimiz, Ebedi Karşıyakalılar; Sizlerden devraldığımız bu bayrağı yere düşürmeyeceğimize, kulübümüzün hak ettiği o onurlu geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Bize bıraktığınız emanet; sadece bir spor kulübü değil, sarsılmaz bir Karşıyaka duruşudur. Bu duruşa asla leke getirmeyeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir” diye konuştu.