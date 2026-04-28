İzmir polisi yine başarılı bir operasyona imza attı. İzmir'in Menemen ilçesinde yasaklı madde ticareti yapanlar ekipler tarafından enselendi. Operasyon kapsamında iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yaşadığımız çevreyi ve çocuklarımızı tehlikleye atan o iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi.

O adrese şakak baskını

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde adım atan Aliağa Narkotik ekipleri ve İstihbarat Şube, uzun süredir izini sürdükleri şahısların adresini tespit etti.Yasaklı madde zanlılarının madde trafiğini yönettiği bilgisi üzerine ekipler, Menemen’deki o adrese şafak vakti baskın düzenledi.

Ev adeta zehir yuvasına dönmüş

Baskın yapılan Menemen'deki ev adeta zehir yuvasına dönmüş. O evden çok sayıda yasaklı madde çıktı. Aramalarda sadece yasaklı madde değil, bu maddeleri yetiştirmek için kurulan özel sistemler, 2 adet tüfek ve yasaklı madde tartmakta kullanılan hassas terazi de ele geçirildi.

2 isim tutuklanarak cezaevi yoluna girdi

Polis baskınında kaçmaya fırsat bulamadan yakalanan A.B. ve T.F., kelepçelenerek emniyete götürüldü. Gerçekleşen tüm işlemlerin ardından 2 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.