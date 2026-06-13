Son Mühür- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar sona ererken kalite, rekabet her geçen yıl artıyor. Ligin marka değeri yükselirken temsilcilerimiz Avrupa’da önemli başarılara imza atıyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski basketbolcuları ve efsane başantrenörü Ufuk Sarıca, 2026-2027 sezonunda Safiport Erokspor’da bir araya geldi. İstanbul temsilcisi, Amerikalı forvet James Webb’i transfer etti. 1993 doğumlu, 2.06 m boyundaki Webb 2024’te yarım sezon Karşıyaka’da Ufuk Sarıca ile çalıştı, daha sonra Liaoning Flying Leopards ve Unicaja Malaga formalarıyla boy gösterdi. Webb bu sezon İspanya Ligi’nde 32 maçta 20:1 dk, 9.3 sayı, yüzde 42.7 üçlük, 3.8 ribaund, 0.7 asist, BCL’de 16 maçta 20:3 dk, 6.9 sayı, yüzde 28.3 üçlük, 4.9 ribaund, 1.1 asist ortalamaları yakaladı. Errick McCollum (1988, 1.88), Safiport Erokspor ile anlaştı. Öte yandan Karşıyaka’nın diğer efsane basketbolcularından, taraftarların gönlünde taht kuran Errick McCollum, Erokspor ile anlaştı. 2022-24’te Ufuk Sarıca ile Karşıyaka için mücadele eden McCollum 2025’te sezon ortasında Fenerbahçe’ye transfer oldu. bir sonraki sezon ise üçüncü kez Galatasaray’da oynadı.

Muhabir: Hüseyin Demir