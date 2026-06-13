Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda sosyal medya kullanımında yeni bir dönem başlıyor. İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı taslak metinle, 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda büyük bir değişikliğe gidiliyor. Özellikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan Instagram, TikTok, X ve YouTube gibi dev platformlar bu düzenlemenin merkezinde yer alıyor. Peki, artık sosyal medya hesaplarına e-Devlet ile mi girilecek? Sosyal medyaya girerken kimlik mi istenecek? İşte yanıtı...

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KİMLİKLE Mİ AÇILACAK? SOSYAL MEDYADA E-DEVLET ZORUNLU MU?

Türkiye'de günlük erişimi bir milyonu geçen tüm sosyal ağ sağlayıcılarında kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmak istediklerinde platform tarafından doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Bu aşamada e-Devlet üzerinde kişiye özel şifreli bir anahtar oluşturulacak ve sosyal ağa giriş sadece bu anahtar üzerinden sağlanacak.

KİMLİK BİLGİLERİ INSTAGRAM, TIKTOK VE X İLE PAYLAŞILACAK MI?

Yeni sistemin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kişisel verilerin güvenliği oldu. Düzenleme, kullanıcıların kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde sosyal medya şirketlerine verilmeyeceğini garanti altına alıyor. Tüm doğrulama verileri ve kimlik bilgileri sadece BTK bünyesinde muhafaza edilecek. Kurallara uymayan ve kimlik doğrulama adımını sistemine entegre etmeyen platformlara ise kademeli ve oldukça ağır yaptırımlar uygulanacak.

SOSYAL MEDYA YENİ YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sosyal medyada kimlik doğrulama sisteminin uygulamaya konulması için dokuz aylık bir zaman dilimi ayarlandı. Buna göre ilk üç ayda gerekli yönetmelikler çıkarılacak ve devlet tarafındaki teknik altyapı tamamlanacak. İkinci üç ayda ise sosyal medya şirketleri kendi entegrasyonlarını kuracak. Son üç aylık zaman diliminde de mevcut tüm kullanıcılar kademeli olarak yeni sisteme geçirilecek.