HBO Max ekranlarında seyirciyle buluşan absürt komedi dizisi Doğu, yeni sezonunda da izleyenleri güldürmeye devam ediyor. Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı trajikomik olayları anlatan dizinin yeni sezonunda ilk iki bölüm geride kaldı. Artık tanınan ve ünlü biri olan Doğu'nun bambaşka bir hayata adım attığı yeni maceraları izleyiciden tam not aldı. Dizi takipçileri, şimdiden yeni bölüm yayın takvimini yakın markaja aldı.

DOĞU 4. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin dördüncü sezonu 5 Haziran'da yayınlanan ilk bölümle açılış yaptı. Hemen ardından 12 Haziran'da ikinci bölüm izleyiciye sunuldu. Yayınlanan güncel takvime göre Doğu 4. sezon 3. bölüm, 19 Haziran Cuma günü HBO Max platformunda gösterime girecek. Dizinin yeni bölümleri haftalık periyotlarla, her cuma günü izleyiciyle buluşuyor.

DOĞU DİZİSİ YENİ SEZON KONUSU NEDİR?

Önceki üç sezonda ünlü olma hayalleri kuran genç bir üniversite öğrencisinin çırpınışlarını izlediğimiz dizi, bu sezon hikayenin yönünü tamamen değiştiriyor. Başrolünde Doğu Demirkol'un yer aldığı yapım, artık hayal ettiği şöhrete kavuşan Doğu'nun hayatına odaklanıyor. Tanınır olmanın getirdiği sürpriz deneyimler ve şöhretin getirdiği sıra dışı gelişmeler, karakteri yine birbirinden ilginç ve komik maceraların içine çekiyor.

DOĞU 4. SEZON KAÇ BÖLÜM SÜRECEK, FİNAL NE ZAMAN?

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği komedi dizisinin dördüncü sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Yayın takviminde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı takdirde, dizinin sezon finali 24 Temmuz Cuma günü ekrana gelecek.

DOĞU DİZİSİ 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda başrol Doğu Demirkol'a dikkat çeken isimler eşlik ediyor. Dizinin ana kadrosunda Evliya Aykan (Özgür), Kubilay Tunçer (Orhan), Banu Fotocan (Zerrin) ve Keremcem (İbrahim) karakterlerine hayat veriyor. Ayrıca yeni sezonda Sümeyye Aydoğan ve Muhammet Uzuner de kadroda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.