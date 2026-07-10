Son Mühür- Eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanmasının ardından görevden alınmasıyla birlikte Başkan Vekili olarak seçilen Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yanına meclis üyelerini de alıp mahalle mahalle gezmeye başladı. Turabiye’den Sığacık’a kadar ilçenin en bilindik kahvelerine uğrayıp masalara oturdular. Amaç hem vatandaşın derdini dinlemek hem de ilçeyi yakından ilgilendiren iki büyük haberi ilk ağızdan vermekti. Dinlediler, not aldılar ve müjdeyi patlattılar.

Yıllardır beklenen Yol için 10 günlük geri sayım

Kahve sohbetlerinin en çok konuşulan, vatandaşın en çok dert yandığı konusu hiç kuşkusuz ulaşımdı. Özellikle Turabiye Mahallesi sakinlerinin gözü kulağı uzun süredir çevre yolu projesindeydi. Fuat Gümüş, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bizzat görüştüğünü söyledi.

Büyükşehir ile el sıkışılmış ve projenin başlaması için önümüzde sadece on günlük bir süre kalmış. Bu yol bittiğinde, özellikle yaz aylarında çileye dönen Seferihisar merkez trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Hem ilçedeki sürücüler hem de mahalle halkı rahat bir nefes alacak.

Dernekler artık yer aramayacak

İlçedeki bir diğer yenilik ise sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri yakından ilgilendiriyor. Seferihisar Kent Konseyi, eski Nüfus Müdürlüğü binasına taşınıyor. Ancak belediyenin planı binayı sadece konseye vermek değil, burayı tam bir ortak çalışma alanına dönüştürmek.

İlçede faaliyet gösteren ne kadar dernek ve sivil toplum kuruluşu varsa hepsi bu binada toplanacak. İçine devasa bir çok amaçlı toplantı salonu yapılıyor. Böylece dernekler etkinlik ya da toplantı yaparken "Nereyi tutacağız?" derdinden kurtulacak.

Meclis üyeleri Murat Yükselen ve Okan Çınar’ın da katıldığı bu ziyaretlerde vatandaşlar şikayetlerini doğrudan iletme şansı buldu. Gümüş, tüm talepleri tek tek ajandasına kaydetti ve belediyenin masa başında değil, sahada çözüm üreterek çalışmaya devam edeceğini söyleyerek ziyareti bitirdi.