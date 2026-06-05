Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhur Erkek- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 62 kişi, pazartesi günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 54 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık, 51 kişi hakkında tutuklama, 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik sorguları gruplar halinde sürerken ilk 22 kişiyle ilgili kararlar da netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre ilk grupta yer alan 22 şüpheliden 19'si tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Karar verilen isimlerin netleşmesiyle birlikte detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi serbest

Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi serbest

Senem Akyüz – Büro Personeli serbest

Tutuklu isimler şu şekilde;

Alparslan Ege - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletme

Asiye Avcı - Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

Aykut Doğan - Sıfır Atık ve İklim Müdürü

Belkıs Özdemir - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

Burcu Erçelik -

Canan Yücel

Ceyda akbulut

Engin Akyazı

Hasan Kalkan

İbrahim Tuncol

Mergül Şen

Nurten Çetinkaya

Selin Öztürk Şükrüoğlu

Serhat Göktan Karakartal

Sinem Öznur

Sude Kasapoğlu

Şahin Akçay

Yağmur Güçerek

Zekiye Avcı

Gelişmeler gelmeye devam ediyor...