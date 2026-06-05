Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhur Erkek- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 62 kişi, pazartesi günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 54 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık, 51 kişi hakkında tutuklama, 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik sorguları gruplar halinde sürerken ilk 22 kişiyle ilgili kararlar da netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre ilk grupta yer alan 22 şüpheliden 19'si tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Karar verilen isimlerin netleşmesiyle birlikte detayların da ortaya çıkması bekleniyor.
Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi serbest
Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi serbest
Senem Akyüz – Büro Personeli serbest
Tutuklu isimler şu şekilde;
Alparslan Ege - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletme
Asiye Avcı - Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
Aykut Doğan - Sıfır Atık ve İklim Müdürü
Belkıs Özdemir - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
Burcu Erçelik -
Canan Yücel
Ceyda akbulut
Engin Akyazı
Hasan Kalkan
İbrahim Tuncol
Mergül Şen
Nurten Çetinkaya
Selin Öztürk Şükrüoğlu
Serhat Göktan Karakartal
Sinem Öznur
Sude Kasapoğlu
Şahin Akçay
Yağmur Güçerek
Zekiye Avcı
Gelişmeler gelmeye devam ediyor...